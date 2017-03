Karu toob Poola turul põrunud OEG ka Varssavi börsilt ära

Olympic Entertainment Group AS (OEG) alustas menetlust aktsiate noteerimise lőpetamiseks Varssavi börsi pőhinimekirjas. Menetluse käigus ostab OEG suuromaniku Armin Karu ettevõte kokku Poolas müüdud OEG aktsiad.

OEG nőukogu esimehe Armin Karu kontrollitav OEG suurim aktsionär OÜ HansaAssets tegi OEG teatel täna Poolas ülevőtmispakkumise, mis on suunatud üksnes sellistele aktsionäridele, kes on omandanud neile kuuluvad OEG aktsiad Varssavi börsilt.

Seoses ülevőtmispakkumise tegemisega esitas OEG taotluse OEG aktsiatega kauplemise peatamiseks Varssavi börsil alates tänasest.

Ülevőtmispakkumise vastuvőtmine on iga pakkumises osalema őigustatud aktsionäri otsus, kuid otsus pakkumises mitte osaleda ei mőjuta noteerimise lőpetamise menetlust, märkis OEG.

Ülevőtmispakkumine on struktureeritud viisil, et pakkumise tegija on OÜ HansaAssets, kuid aktsiad omandab OEG. Seesuguse struktuuri kasuks otsustati tagamaks OEG aktsionäride vőrdne kohtlemine, teatas ettevõte.

Eesti seaduse kohaselt on oma aktsiate omandamise eeltingimus aktsionäride üldkoosoleku otsus, millest tulenevalt lisatakse sellekohane punkt aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda.

OEG hinnangul ulatub Poola turult aktsiate kokkuostmise kulu ligikaudu 200 000 euroni.

OEG eesmärk on lõpetada noteerimine Varssavis hiljemalt juuli lőpuks, kuid see sőltub Poola finantsinspektsiooni sellekohase otsuse vastuvőtmisest ja ajastusest, teatas ettevõte.

OEG teatel ei mõjuta aktsiate noteerimise lőpetamine Varssavi börsil aktsiate noteerimist ja nendega kauplemist Tallinna börsil.