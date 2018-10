Karulaugu spordikeskuse juhatuse liige: Ain Kaljurand on meil töötanud juba seitse kuud

Kaleta sõnul tunneb ta Ain Kaljuranda juba tükk aega. "Ikka väga pikka aega. Otsisime oma meeskonda inimest, kes lahendaks kohapeal kõik probleemid ja Kaljurand tundus olevat igati hea lahendus. Ehk algatus tema palkamiseks tuli tegelikult minu poolt," ütles Kaleta.

Riigiprokuratuur süüdistab Tallinna Sadama eksjuhte Allan Kiili ja Ain Kaljuranda 2005. kuni 2015. aastani suures ulatuses altkäemaksu võtmises ning rahapesus. Süüdistuste järgi võttis Kaljurand altkäemaksu ligi 400 000 eurot. Korruptsiooniasja mammutprotsess algab järgmise aasta jaanuaris, koosneb 114 istungist ja lõppeb 2020. aasta lõpus.

Küsimusele, kas kohtuprotsess ei hakka segama juhataja tööd, vastas Kaleta, et sellest on Kaljurannaga juba räägitud. "Kõige suurema tõenäosusega võtab kohtuprotsess nädalast ühe päeva ära, aga me saame asjad ka nelja päevaga nädalas lahendatud," ütles Kaleta.

Küsimusele, mis juhtub, kui kohtuotsus peaks tulema Ain Kaljuranna jaoks negatiivne, vastas Kaleta, et ta ei oska sellele küsimusele vastata. "Mina ja meie omanikud oleme seda meelt, et me ei ole Eesti riigis õigusmõistev instants. Las tegelevad sellega inimesed, kelle töö see on. Meie tegeleme enda asjadega. Kui sellise otsus peaks tulema, siis on uus olukord ja sellega tegeleme, siis kui see tuleb."

Kuigi Karulaugu Spordikeskus kuulub erafirmale, kellel on vabadus palgata ükskõik keda, siis tekitab küsimusi, miks soovib Viimsi vald teha koostööd ettevõttega, mille juhatajal on korruptsioonisüüdistus. Nimelt üürib vald üürib spordikeskuselt 40% hoonest ja teist osa üürib Tondi tennisekeskus. Seega on spordikeskuse tuluallikateks kahe rentniku üürisummad.