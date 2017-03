Kas 12 000 eurot on veinipudeli eest liiga krõbe hind?

kallid veinid Foto: Scanpix/ AFP

Inglismaal tuleb Christie’se oksjonimajas müügile muude veinide seas kast (12 pudelit) Romanee-Conti 1988. aasta veini, mille eest võidakse välja käia isegi 130 000 naela ehk 148 200 eurot. See teeks veinipudeli hinnaks 12 350 eurot, millele lisandub oksjonitasu. Kas see hind on kõrge või mitte selgub varsti oksjonil.