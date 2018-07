Kas 2,3 miljonist toetuseurost ilma jäänud Dirhami merekeskus kerkib siiski? Arendaja: kiireid lahendusi ei ole

Mart Vahtel Foto: Madis Veltman

Eile teatas EAS, et ei toeta Dirhamisse planeeritavat Meritähe külastuskeskuse rajamist, kuigi neist räägiti pidevalt kui ühest toetust saavast turismiatraktsioonist seitsme hulgas. Arendaja taotlesid keskuse rajamiseks 2,3 miljonit eurot. Ärilehele vastas arendaja, ettevõtte Mellson Grupp OÜ esindaja Mart Vahtel, et nemad said eitavast vastusest teada samal hetkel avalikkusele saadetud pressiteatega ning nad kohtuvad EAS-iga, et aru saada, mis toetusejagajale täpsemalt ei sobinud.