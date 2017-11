Kas Aafrika on Eesti e-lahendusteks valmis?

Eesti ettevõtted on Aafrikas loonud juba mitu töötavat e-lahendust. Siiski on näha, et sealsed riigid on valmis enamaks. Just sel põhjusel oli digitaalmajandus üheks fookusteemaks eile Elevandiluurannikul toimunud EL-Aafrika tippkohtumise raames korraldatud ärifoorumil, millest võttis osa ka 17-liikmeline äridelegatsioon Eestist.

EL-Aafrika tippkohtumine on suurim kahe piirkonna koostöö edendamiseks korraldatav sündmus, millest võtavad osa mõlema piirkonna liidrid. Seda märkimisväärsem on asjaolu, et sellise tasemega kohtumisest saavad osa võtta ka Eesti ettevõtjad ärifoorumi näol, mille eesmärk on rääkida Euroopa ja Aafrika koostöö võimalustest. Teiste hulgas astus foorumil panelistina üles ka Net Groupi tegevjuht ja IKT klastri juhatuse liige Priit Kongo. Kuigi Eesti ettevõtjad tegutsevad Aafrikas ka praegu, siis kõrgetasemelisest visiidist osa saamine annab võimaluse saada kontakte kõikide Aafrika riikide esindajatega ühes kohas. Kõrgetasemelisus annab lisandväärtuse ja usaldusväärsuse, et kaaluda Eesti ettevõtjatega edasisist koostööd. EU-Aafrika tippkohtumisel osaleb ka Eesti peaminister Jüri Ratas, kellega äridelegatsioon kohtub visiidi edenedes Ghanas. Teiste hulgas on Aafrikas e-lahendusi välja töötanud äridelegatsioonis osalevad Nortal ja Cybernetica. Näiteks lõi Nortal Nigeeria valitsusele e-lahenduse nende riigieelarve ja inimressursside haldamiseks, mis aitas juba vaid 2014. aastal riigil säästa 2,4 miljardit dollarit. Cybernetica AS juurutas perioodil 2015-2017 Namiibias koosvõimeraamistiku toote Unified eXchange Platform, läbi mille vahetab Namiibia riik turvaliselt asutuste vahel andmeid ning pakub nii enda kodanikele kui ka riigiasutustele erinevaid e-teenuseid. Loe veel „Eestil on tänu oma e-riigi eduloole Aafrikale kindlasti palju pakkuda ning me näeme seda ka suurest huvist meie delegatsiooni vastu," ütles Cybernetica juhatuse esimees ja kaubanduskoja juhatuse liige Oliver Väärtnõu. „Paljud Aafrika riigid on jõudnud tänaseks tõdemusele, et e- ja m-teemad on tulevik - nendesse investeerimine aitab riikidel kiirendada oma ühiskondade arengut. Meie ettevõtete jaoks on tegemist kindlasti suure ja ka palju väljakutseid pakkuva võimalusega," lisas ta. 28. novembril suundub 12-liikmeline delegatsioon edasi Ghanasse, kus toimuvad mitmed kohtumised erinevate sealse valitsuse esindajatega. Oodatuimaks ja olulisimaks on kohtumine Ghana IT-ministriga. Äridelegatsiooni visiit Aafrikasse toimub 27.11-2.12. Visiit toimub Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, IKT klastri ja välisministeeriumi rahastatava arengukoostöö projekti koostöös.