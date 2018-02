Kas ajalugu kordub? Trumpi otsus võib loodukaitsealadel vallandada kullapalaviku

USA president Donald Trump otsustas jätta miljonid aakrid looduskaitse all olevat maad kaitseta ning lubada inimestel hõivata arvatavalt loodusvaraderikast maad. See võib tuua tagasi enam kui sajand tagasi toimunud kullapalaviku.

Selle otsuse alusel saab maad endale nõuda 1872. aasta "metsiku Lääne"-aegse kaevandusseaduse alusel. Imekauni maastiku all maapõues võib leiduda kulda, hõbedat, vaske ja uraani.

Alates 2. veebruari hommikust kella kuuest võivad eraisikud ja ettevõtted hõivata maatükid Bear Earsi ja Grand Staircase-Escalante rahvusparkides. Jutt käib miljonitest aakritest maast, kirjutab Reuters.

Maa endale nõutamise protsess on sama mis kullapalaviku ajal. Maatüki soovija peab lööma neli piiritulpa maatüki nurkadesse, krundi suurus võib ulatuda 20 aakrini ning postide külge tuleb kinnitada paberitükk, et seda maad tahetakse endale saada. Siis on maatahtjal 30 päeva aega, et maatükk registreerida USA maabüroos.

Maa saamiseks tuleb maksta 212 dollariline maa taotlemise tasu ja tasuda 150 dollarit igaaastast maa liisimise tasu. Maa liisimine annab õiguse maapõues oleveatele varadele.

Antud 1872. aasta seadust kohaldatakse uraani, kulla, hõbeda ja teiste väärismetallidele, kuid mitte söele ja naftale.

Bears Earsi piirkond on tuntud uraanileidude poolest, kuid võrreldes kümne aasta taguse 130 dollarilise hinnaga untsi eest maksab uraani tänapäeval vaid 25 dollarit untsi kohta. Madala uraanihinna põhjuseks on USA nõrk tuumajaamade nõudlus.

Reuters rääkis kohaliku elaniku Kyle Kimmerle'iga. Tema perekonnale kuulub Utah osariigis enam kui sada uraanikaevandmise-litsentsi, kuid tema ei kiirusta uut maad haarama.

„Praeguse hinna juures ei tasu maad nõuda,“ lausus ta. „Minule sobiks 60-70 dollarilit untsi kohta.“

Trump esitles juba detsembris plaani vähendada looduskaitsealust maad suure töövõiduna.

„Utah pered ja kogukonnad teavad ja armastavad seda maad enim ja nad teavad kõige paremini, kuidas selle maa eest hoolt kanda,“ lausus Trump.

President Barack Obama ajal 2016. aastal loodud 1,3 miljoni aakri ehk poole miljoni hektari suurust Bears Earsi looduskaitseala vähendatakse enam kui 80 protsendi võrra. Bill Clintoni poolt 1996. aastal loodud Grand Staircase-Escalante rahvusparki, mille suurus on 1,9 miljonit aakrit ehk 768 900 hektarit, vähendatakse poole võrra.