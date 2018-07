Kas Apple'i tulemused toovad maailma esimese triljoni dollari ettevõtte?

Täna USA aktsiaturul kauplemispäeva lõpus avaldab Apple kvartalitulemused. Vahest numbritest enam huvitab investoreid info uue iPhone'i kohta, peaks turule tulema paari kuu pärast. Kui tulemused ja tuleviku puudutav on investoritele meelepärane, võib börsipäev anda maailma esimese triljoni dollarilise turuväärtusega ettevõttel, kirjutab CNN

Apple'i turuväärtus oli 950 miljardit dollarit.

Analüütikud loodavad, et juunis lõppenud kvartalis müüs Apple 42 miljonit iPhone'i võrreldes eelnenud kvartali 52,2 miljoniga. Müügi vähenemise põhjuseks on see, et kes on juba tahtnud soetada uue telefoni, on saanud osta iPhone 8, 8plus või X-i või siis ootavad nad ära uue iPhone'i mudeli.

Aktsiat katvad analüütikud ootavad, et Apple kasvatab aastaga kvartalikäivet 15 protsenti, 52,3 miljardi dollarini. Kasum aktsia kohta peaks hüppama 1,67 dollarilt 2,18 dollarile.