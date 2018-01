Kas Ardo Hanssonist võiks saada Euroopa Keskpanga peaökonomist?

Eesti Panga president Ardo Hansson ütles Ärilehe kommentaariks Wall Street Journali spekulatsiooni kohta, et Ardo Hansson võiks olla järgmine Euroopa Keskpanga peaökonomist, et keegi pole temale sellist pakkumist teinud.

„See on spekulatsioon,“ ütles Hansson. „Ma tulin Eesti Panka, et saada tagasi Eestisse. Pere on siin, lapsed käivad kodus ja siin on tekkinud sõbrad.“

Ta tunnistas, et puhtprofessionaalselt pakuks see huvi.

Tuleval aastal lõppeb Ardo Hanssonil Eesti Panga presidendi ametiaeg ja teiseks perioodiks järjest ei saa ta keskpanga juhiks kandideerida.

„Kui mõelda Euroopa Keskpanga ametikohtade peale, siis paljud kohad vabanevad 2019. aasta algul. Praegu on Euroopa Keskpanga peaökonomist Peter Praet,“ kirjutas Wall Street Journal.

„Olulisem kui see, kes saab Euroopa Keskpanga presidendiks, on küsimus, kes saab Praeti asemel keskpanga peaökonomistiks,“ ütles WSJ-le ING ökonomist Carsten Brzeski klientidele saadetud analüüsis.

„Rahapoliitika seisukohast on oluline Praeti mantlipärija ja see, kas ta on dogmaatilisem või pragmaatilisem,“ lisas Brzeski. Ta pakkus mantlipärijateks Iiri keskpanga juhti Philip Lane'i ja Eesti Panga juhti Ardo Hanssonit.