Kas Briti uus münt on võltsimiskindel?

Ühendkuningriigis on käibel kuni 45 miljonit võltsitud ühenaelast münti. Homme laseb kuninglik mündikoda välja võltsimiskindlamad mündid. Kokku lüüakse 1,5 miljardit ühenaelast münti.

Rahamüntimismasinad töötavad ööpäevaringselt ja juba on valmis 800 miljonit naela. Kümme mündipressi toodavad 140 000 münti tunnis ehk 40 tükki sekundis, kirjutab Bloomberg.

Turvalisust peaks tõstma kahemetalliline disain, hologramm, peened tähed ja mõned salatrikid, et heidutada võltsijaid.

Mündikoja juht Adam Lawrence ütles, et see on maailma kõige turvalisem käibeolev münt.

Hinnanguliselt on Ühenduningriis käibel olevatest müntidest iga kolmekümnes võltsing. Briti võimud kahtlustavad, et üks Hollandi münditootja on seitsme aasta jooksul võltsinud 30 miljonit ühenaelast münti.

Senine ühenaelase mündi ümmargune mündisain muutub nurgeliseks, nagu see on tavaline paljude teiste Briti müntide puhul.