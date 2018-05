Kas bussijuhtide keelenõue on liiga karm? Liit: arenenud riikides saavad isegi tummad hakkama

Eesti Autovedajate Liit on mures selle üle, et bussijuhtide keelenõue on liiga kõrge. See välistab mitmete heade bussijuhtide tuleku sektorisse, mis niigi vaevleb töökäte puuduse all. Nad toovad ka kavala näite - arenenud riikides töötavad takso- ja bussijuhtidena ka tummad.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ja paljudele teistele asutustele ning ka erakondadele saadetud kirjas ütleb liit järgmist:

„Bussijuhi keelenõue on Keeleseadusest tulenevalt täna Eestis tasemel B1, mis on selgelt liiga kõrge ning kaasa toonud olukorra, et bussijuhtide ressurss on oluliselt piiratum, kui see võiks olla. Paljud tublid kohalikud bussijuhid (kelle emakeeleks on üldjuhul vene keel) ei pruugi vastata B1 keelenõudele, samuti pärsib nõutav keeletase oluliselt võimaliku välisriikidest pärit tööjõu kasutamist bussiliiniveos, mis kokkuvõttes suurendab ühiskondlikku kulu teenuse pakkumisel ja muudab teenuse hinna tarbijale ja Riigile kallimaks, kui see võiks olla bussijuhi madalama keelenõude puhul."

Liit jätkab, et keelenõude puhul tuleb arvestada, et bussides kasutatav tänapäevane tehnoloogiline platvorm (kus kasutusel on elektroonilised infotahvlid, peatuste info antakse edasi automatiseeritud lindilt jne.) võimaldab väga edukalt töös hakkama saada ka madalama keelenõude kasutamisel.

Siis toovad nad huvitava näite: