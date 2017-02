Kas Cadillac Escalade’i mootori peab tankimise ajaks seiskama?*

Mõned märksõnad eelmistest lugudest: valgehai, kuningas Arthur, Metsakutsu, kosmos, Excalibur, salong, kroomvelg ja lubatust suurem kiirus. Tekkis huvi? Kena, esimesed kaks peatükki + tänane on tervikartiklina loetav SIIT. Kes on aga eelnevaga kursis ja tahab teada, kuidas lugu lõppeb, lugegu edasi.

Ilmselt on juba aeg rääkida „elevandist“ toas — kuludest. Kõik need omadused peavad ju tulema kui mitte hingehinnaga, siis vähemalt väga kallilt. Esimene ja mõistetav eeldus on, et tanklas tuleb käia tihedamini kui toidupoes ja tankimise ajaks tuleks mootor seisma jätta, muidu ei saagi paak täis. Tõsi, keskmine kütusekulu, 13,1 liitrit saja kilomeetri kohta, on diiselmootoriga pereautoga võrreldes kõrge. Escalade on aga 2,6 tonni kaaluv hiigelsuur kiirendusauto. Samas autohuvilistele on tuntud fakt, et Ameerika suurmaasturitel on tehasepoolne kulunumber pigem reaalne, mitte laboritingimustes väljamõeldud ulmeline müügiargument. Rahulikult sõites võib seda isegi lubatust väiksemaks saada. Ärme aga loo liigseid illusioone — vähemalt alguses ei suuda keegi selle elukaga rahulikult sõita.

Cadillac Escalade Foto: erakogu

On ütlus, et kui sul on vaja teada millegi hinda, siis ilmselt ei suuda sa seda endale lubada. Cadillac Escalade on suur luksusmaastur ja hind on loomulikult vastav. Siiski on Escalade’iga mindud hinnastuses konkurentidest mõnevõrra erinevat teed. Saadaval on kaks keretüüpi, lühike ja pikk, ning kaks varustustaset, Premium ja Platinum. Kui väga rikkalik Premium sisaldab kõiki olulisi mugavusi, siis Platinum lisab veel mõned elemendid ja viib Escalade’i kõrgeimale tasemele, mis sellises autoklassis võimalik.

Täielik varustuse nimekiri asub SIIN, aga soovitan sellega tutvuda pärast artikli lõpetamist. Tasub varuda pisut aega, teha kohvi ja võileibu — loetelu on pikk ja vajab süvenemist. Tõenäoliselt läheb teil vaja ka interneti abi, et aru saada, mis mõni asi täpsemalt on ja kuidas töötab. Seal on varustust, mida te ei arvanud eales vaja minevat, aga ka sellist, milleta ei saa hakkama. Näiteks Active Noise Cancellation-System kasutab salongis olevaid mikrofone, mille abil eristatakse soovimatu mootorimüra ja summutatakse see, luues audiosüsteemi kõlaritest tuleva vastusuunaliste lainetega heli. Või istmesignaal, mis toimib koos teiste turvafunktsioonidega, äratades juhi tähelepanu — tekitab istmepadjas vibratsiooni, juhtides juhi tähelepanu mitmesugustele võimalikele ohtudele.

Cadillac Escalade Foto: erakogu

Kahe varustustaseme poliitika tähendab seda, et hinnakirjas toodud hinnad, mis algavad 100 000 piirimailt (hetkel soodushind al 89 900 EUR), ongi reaalsed. Pole ohtu, et varustuse lahtris linnukesi tehes avastate end punktist, kus auto hind on kahekordistunud, aga paar olulist asja veel puudugi.

Mida kõike eelnevast järeldada? Peamiselt seda, et luksusmaasturi ost ei ole nagunii ratsionaalne tegu. Ratsionaalne on askeetlik väikebuss. Juhul kui on ikkagi plaan sellises hinnaklassis auto osta, siis kindlasti soovitan minna proovisõidule ja Cadillaci pakutavat emotsiooni ise kogeda. Esiteks olete kogemuse võrra rikkam, teiseks ei jää hiljem painama, et oleks võinud ikkagi kõik konkurendid ära proovida, ja kolmandaks — võite meeldivalt üllatuda.

*Ohutusreeglid ütlevad, et igal juhul tuleb mootor seisata, ükskõik mis autol. Pealkirjas on tegu kirjandusliku kujundiga.