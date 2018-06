Kas Donald Trump läheb kaubandussõjaga liiga kaugele? Seekord ähvardab ta Euroopa autotööstust

Donald Trump ähvardas reedel Twitteris seada 20% tariifid Euroopa Liidus valmistatud autodele, kui EL ei eemalda USA toodetele seatud kaubanduspiiranguid.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. & its great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!