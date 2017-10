Kas Eesti aasta ettevõte on müügis? Baltcapi nõukogu esimees selgitab

Magnetic MRO Foto: Madis Veltman

Täna kirjutas BNS uudise, et eile õhtul Eesti Aasta Ettevõtteks 2017 valitud Magnetic MRO on müügis. Ära on toodud ka võimalik hind. Baltcapi partner ja nõukogu esimees Kristjan Kalda ütles Ärilehele, et ajakirjanik on asjast valesti aru saanud.