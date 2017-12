Kas Eesti pangad ja kliendid saaks USA dollarimaksete probleemile bitcoiniga lahenduse?

Bloomberg kirjutas laevandusettevõtetest, kes ajavad rahaasju Balti pankadega. Viimastel on aga USA dollariarveldustega probleeme, sest välismaised suured korrespondentpangad ei taha hiljutiste rahapesuskandaalide valguses Eesti pankade dollariarveldusi.

„Bitcoini on tõepoolest ettevõtetel võimalik täna alternatiivkanalina rahvusvahelisteks makseteks kasutada,“ kommenteeris LHV makselahenduste juht Jüri Laur. „Rääkides pankade teostatavatest kliendimaksetest, siis oleme sellest veel üsna kaugel tänu regulatiivsetele piirangutele ja ka praktilistele kaalutlustele.“

Ukraina laevandukompanii Varamar plaanib hakata klientidega arveldama bitcoinides, kirjutas Bloomberg.

Odessa ettevõtte asutaja Aleksander Varavenko ütles, et nad just räägivad läbi kliendiga esimest tehingut, mille eest makstaks bitcoinides. Bitcoin muudab lihtsamaks tehingute tegemise sellistes maades, millele kehtivad sanktsioonid, rääkis ta, lisades, et samuti tuleb määrida vähem paberit võrreldes pangaarveldustega.

„Pankadega paberitöö on komplitseeritud teema,“ lausus Varavenko. „Bitcoini maksed lahendavad selle ja toimuvad kiiremini. See aitab ka lahendada selliste maade nagu Pakistani, Venemaa, Sudaani, Jeemeni ja Katari makseprobleemid, kus ettevõtted on valitsuste kehtestatud sanktsioonide ohvrid.“

Ka teised laevanduskompaniid kaaluvad bitcoini kasutamise võimalusi. Venemaa maakerfirma Interchart LLC teatas, et mõned kliendid ei saa lihtsalt teha USA dollarimakseid pangapiirangute tõttu, seetõttu töötame süsteemi kallal, kus nad saaks maksta bitcoinides.

„Me alles teeme uute makseviiside osas kodutööd,“ ütles Gibraltaril asuv teraviljakaubandusfirma Quorum Capitali tegevpartner Ivan Vikuolov. Nad töötavad koos Interchardiga bitcoini süsteemi kallal. „Laevandus on surve all, sest paljud alused on registreeritud maksuvabades piirkondades ja nende omanikud ajavad pangaasju Baltimaades, kus on piiratud nende võime saada ja saata dollarimakseid.“