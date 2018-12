Kas Eesti pensionifondid põletavad raha või on hoopis maailmatasemel?

Esimeseks näiteks võtame kaks riiki, mille pensionisüsteem on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juba kuulsaks saanud ülevaate alusel ülekaalukalt parima pikaajalise tootlusega: need on Kanada ja Holland. Konkreetsuse huvides võtame kummastki suurima fondi: Kanadas on see Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) ja Hollandis Stichting Pensioenfonds ABP (ABP). Mõlemad on varade mahult maailma suurimate pensionifondide hulgas.

Vaatame nende kahe fondi tootlust kõige pikemal võimalikul perioodil, st Eesti pensionifondide loomisest peale. Ajavahemikul 2003–2017 oli Kanada suurima pensionifondi tootlus 8,9% aastas ja Hollandi omal 7,6%. Võrdleme seda näiteks LHV suurima pensionifondiga L. Mis oli samal ajavahemikul selle pensionifondi tootlus? Vastus on 6,4% aastas. Kõikide riikide näitajad on loomulikult tasudejärgsed.

Meenutame, et Kanada ja Holland on sellesama OECD ülevaate järgi kaks maailma absoluutselt parima tootlusega pensionisüsteemi. LHV fondi tootlus on seega igal juhul maailmatasemel. Ilmselt on kerge tekkima küsimus, kuidas saab nende näitajate taustal olla Eesti üldine tulemus teistsugune? Vastus on lihtne: kui statistika on tihti valede ema, siis üldistamine pole kunagi olnud tõe sõber.