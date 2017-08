Kas Eesti tuleb esimese riigina välja oma krüptorahaga?

Radikaalse küsimusena on tõestatud, et mis oleks, kui Eesti laseks esimese riigina välja oma krüptoraha. Selleks võiks kasu saada nii Eesti kui ka Eesti e-residentide kogukond, kirjutab blogis Eesti e-residentsuse tegevdirektor Kaspar Korjus.

Estcoini nime kandvat krüptoraha hakataks juhtima Eesti Vabariigi poolt, kuid sellele pääseks ligi kõik, kes oleksid kustahes maailmas Eesti e-residentsusprogrammi liige ja kes osaleks krüptoraha pakkumises (ICO).

Viimastel andmetel on Eestil enam kui 22 000 e-residenti 138 riigist.

Nagu e-residentsus on ka krüptorahad arenenud nišiideest ühe tavapärasemaks inimeste tavaelus, kuna nad pakuvad reaalset lahendust reaalsetele probleemidele. Mitmed maad on alustanud eksperimenteerimist oma digivaluutadega. Hiina on suisa loonud krüptoraha prototüübi, mille saaks kunagi käibele lasta.

Eestil võib olla eelis, et arendada välja tehnoloogiline ja õiguslik keskkond, mis võimaldaks käibele võtta krüptoraha ja turvaliselt juhtida kaubeldavaid krüptovarasid kogu maailmas.

Üks probleemistik, mis krüptorahadega välja tuleb, on rahapesu oht. Kuna Eesti turvalisi digi identiteete kasutatakse e-residentide ja Eesti kodanike poolt, siis on olemas ideaalne mehhanism turvaliseks krüptovarade kauplemiseks usaldusväärses ja läbipaistvas digikeskkonnas. Estcoini ei saaks võltsida ja valitsuse kontroll tähendab, et krüptoraha ei saa kasutada illegaalseteks tegevusteks.

Krüptorahade võidukäik on viinud huvitava blockchain-lahenduseni ehk väärtpaberite emiteerimise sarnase tegevuseni (ICO), mis võimaldab ettevõtetel end kaasrahastada.

Estcoini abil saaksid kõik Eestisse investeerida. Krüptorahadesse investeerimine võib tuua kaasa kõrged riskid ja tulu, kuid estcoini omanikel oleks võimalik täiendavalt toetada digiriigi arengut.

Krüptoraha Ethereumi asutaja Vitalik Buterin on näitanud ülles tõsist huvi Eesti digiriigiks arendamisel ja andnud väärtusliku tagasisidet estcoini ettepanekule.

Estcoine väljaandes saadud raha eest saaks luua midagi Norra naftafondi laadset. Kaasatud raha saaks juhtida läbi avaliku-erasektori partnerluse (PPP).

Aja jooksul võiks leida estcoin maksevahendina kasutust nii avalikus kui erasektoris. Lõpuks võib estcoin muutuda üleilmselt toimivaks valuutaks.