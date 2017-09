Kas Eesti üks juhtivaid digikaupade müüjaid on ise müügis?

Digikaupade müüja Klick Eesti on Äripäevale teadaolevalt müügis. Konkurendid möönavad, et müügiks on hea aeg ning sarnase mustriga on suuromanikud Armin Kõomägi, Indrek Prants ja Sven Mansberg varemgi äri ajanud, kirjutab Äripäev.

Armin Kõomägi vastas, et ta ei kommenteeri selliseid asju mitte kunagi. Indrek Prantsu ja Sven Mansbergi Äripäeval eile tabada ei õnnestunud. Klicki juhatuse liige Marko Kalve vihjas, et müümine on jutuks olnud, aga ei kinnitanud ega lükanud ümber väidet, et praegu on ostjat hakatud otsima. "Selles suunas on viimastel aastatel olnud meil arutlusel mitu varianti. Praegu ei ole aga midagi kindlat võimalik öelda, millised nendest plaanidest teoks saavad," rääkis Kalve. Loe pikemalt Äripäevast.