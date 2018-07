Kas eestlane ei tahagi enam oma maja? Korteriturg buumib, majade hinnad püsivad paigal

Foto: Hendrik Osula

Tallinna korteri keskmine ruutmeetri hind tõusis juunis 1868 euroni, mis on 7,2 protsenti kõrgem kui kuu varem, analüüsis kinnisvarafirma 1Partner maa-ameti statistikat. Ettevõtte juht Martin Vahter ennustab, et tänavu müüakse tõenäoliselt üle 3000 uue korteri, mis on üle aastate kõrgeim tulemus.