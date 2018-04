Kas elektriautod tagavad säästu?

ELMO rent Foto: Eero Vabamägi

Prognoosi kohaselt on lähitulevik eelkõige elektritranspordi päralt, kuid see eeldab, et elektrivõrk ja asulate infrastruktuur arengule jalgu ei jää, kirjutab Arenguseire Keskuse projektijuht Kadri Mats ajalehes Äripäev.