Kas elu on ainult Tallinnas? Vaata, millised piirkonnad meie majandusse kõige rohkem panustavad

Põllumajandussektor moodustas 2017. aastal 3% Eesti lisandväärtusest. Suurim osatähtsus oli sektoril Jõgeva maakonnas (18%). Osatähtsuse poolest järgnevad Viljandimaa (16%) ja Põlvamaa (13%). Kui üldjuhul on sektori osatähtsus maakondlikes lisandväärtustes olnud langustrendis, siis pärast nõrka 2016. aastat võis 2017. aastal märgata mõningast osatähtsuse kasvu. Enim mõjutas see maakondi, kus sektori osatähtsus on märkimisväärsem.

2017. aastal oli SKP elaniku kohta 17 943 eurot, mis on 1464 eurot rohkem kui aasta varem. Suurim oli SKP elaniku kohta Harju maakonnas, kus see on 144% Eesti keskmisest. Järgnesid Tartu ja Saare maakond, kus SKP elaniku kohta oli vastavalt 92% ja 69% Eesti keskmisest. Väikseim oli SKP elaniku kohta Põlva maakonnas - 42% Eesti keskmisest. Mitmes maakonnas võib viimastel aastatel märgata SKP elaniku kohta lähenemist Eesti keskmisele. Eelkõige paistavad selles osas silma Läänemaa, Saaremaa ja Valgamaa. Samuti on vähenemas vahe Harjumaa ja Eesti keskmise vahel, ehk ülejäänud Eesti SKP elaniku kohta on lähenemas Harjumaale.