Kas euro needus? Mees käitus raha paigutades justkui ratsionaalselt ja ikka tabas teda kaotus

40-aastane insener kartis pensionisüsteemi pärast. Seetõttu otsustas võtta ise vastutuse oma finantstuleviku eest. Päev enne euro sündi (paberrahad ja mündid tulid aastaid hiljem) leidis ta, et euro tulek tähistab uut Euroopa saabuvat majanduse õitsenguajastut. Et pangandus on sisuliselt võimendusega majanduses toimuva nägemuse võtt, otsustas ta hakata igapäevaselt regulaarselt investeerima Euroopa pangandussektori aktsiatesse. Just investeerima, mitte kauplema, kuna ta kasutas meilgi ülipopulaarset osta-ja-hoia strateegiat, mille raames meiegi regulaarselt panustame II pensionisambasse.

Mis pidi olema põhjuseks, et kõik poleks pidanud minema hästi? Euroopa majandus kasvas kümne aasta kiireimas tempos. Saksamaa majandus oli Saksamaade taasühinemise järel paremusele pööranud. Enam kui kümme Kesk-ja Ida-Euroopa riiki ootasid EL pääsemise sabas. Pikaajaliseks majanduskasvuks oli põhjuseid jalaga segada. Valitses internetibuum, mida küttis usk IT-l põhinevast uuest majandusest.

Karm reaalsus. 31. detsember 2018.

Nüüd 60-aastane Dupont peab leppima, et tema investeerimistrateegia tõi tohutu tagasilöögi. Kui dividende mitte arvestada, siis 20 aastat igapäevast investeerimist euroala pangandussektorisse tõi rahakaotusi 98,5 protsendil päevadest. Ainult 1,5 protsenti investeeringutest sai tehtud odavama hinnaga kui 28. detsember 2018, kirjutab Reuters.

Ausaltöelda ei tea mees, keda süüdistada. 2008. aasta suur finantskriis võiks olla üheks põhjuseks.