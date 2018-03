Kas Euroopa viinamarjaistanduste kohutav aasta ja hinnatõus annab võimaluse Eesti veinimeistritele?

Välismaiste veinide hinnatõus loob soodsad olud, et eestlased leiaksid tee kodumaal toodetud veinide juurde,usub Eesti Väikepruulijate Liit.

Möödunud aastal tabas Euroopa veiniistandusi raske talv, mille tõttu kaotati viimase poolesaja aasta suurim hulk viinamarjadest. Nii on ridamisi veinitootjaid teatanud tarneraskustest ning kaasnevatest hinnatõusudest. Tekkinud olukord annab võimaluse tootjatele, kes lisaks viinamarjadele ka näiteks kodumaiseid õunu ja pirne kasutavad.

Aitamaks parimatel kodumaistel maitsetel esile tõusta, ootab liit kuni 21. aprillini Eesti käsitööveine ja -siidreid konkursile, et selgitada välja Eesti parimad kodused veini- ja siidrimeistrid.

Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige ja koduveini konkursi eestvedaja Tiina Kuuleri sõnul on Eesti koduste veinimeistrite tase aasta-aastalt kasvanud. “Varasematel konkurssidel kõrgeid kohti pälvinud veinid on kindlasti võrreldavad meie poodides ja restoranides pakutavate veinidega,“ hindas Kuuler konkursi iga aastaga kasvavat taset. „Konkursiga soovimegi veinikultuuri arendada ja julgustada koduseid pruulijaid tõsisemalt veinitootmisele mõtlema, sest iga uue tootja lisandumine annab tubli panuse, et kodumaine tarbija leiaks Eesti veinid.“

Tänavusele konkursile on juba laekunud esimesed veinid Läänemaalt. “Julgustan kõiki tublisid veinimeistreid, kes veel kahtlevad, konkursil osalema, sest nii saab osa suurepärasest võimalusest tutvustada oma parimaid veine asjatundlikule žüriile ja saada neilt põhjalikku tagasisidet,“ sõnas Kuuler, julgustades koduseid veini- ja siidrivalmistajaid.

Konkursi korraldaja sõnul oodatakse omavahel mõõtu võtma koduveine ja -siidreid nii käesolevast kui varasematest aastakäikudest, et selgitada neist juuli alguseks välja parimad.

“Suuremalt unistades võiks ka Eestist saada veini- ja siidrikodade maa, mis oleks kindlasti atraktiivne Eestit külastavatele turistidele ja aitaks arendada maapiirkondade väikeettevõtlust,” ütles ka ise Valgejõe Veinivillas veine tootev Kuuler.