Kas Facebooki looja siirdub poliitikasse? Ja miks see oleks hirmuäratav mõte

Facebooki looja Mark Zuckerberg on lahkunud Silicon Valleyst ja teeb USA-tuuri, mille käigus ta on lubanud külastada 50 osariiki, et „kohtuda uute inimestega ja kuulda nende arvamusi". Tal on kaasas ka PR-meeskond, kes silub tema sõnumeid Facebooki-postituste tarbeks. Kas mees on minemas poliitikasse?

Hiljuti veetis mees päeva Detroidi lähedal asuvas Fordi tehases. „Ma andsin oma väikese panuse panemaks kokku uusi Ford F-150 autosid. Paigaldasin antenne, klambreid ja kruvisid. Ma isegi andsin ühele kontrollkleebisele oma allkirja. Palun väga, tulevane F-150 omanik," kirjutas ta oma Facebooki-seinale. Zuckerberg ei tundunud end just koduselt tundvat, aga ta ise väitis, et ta nautis seda, kui lähedased töötajad teineteisele olid. „Enamik töötajaid, kellega ma kohtusin, olid töötanud tehases vähemalt aastakümne. Paljudel on lapsed ja sõbrad, kes siin töötavad. Keegi ütles mulle, et kui töötad 11 tundi päevas ja neli päeva nädalas koos, siis leiad sa ka sõpru ja pereliikmeid väljaspoole tööaega." Zuckerbergi saadab PR-meeskond, mis teeb asja põnevaks. Miks tahab mees oma sõnu nõnda täpselt sättida lasta? Kõlab nagu keegi, kes sooviks minna poliitikasse. Selles on ka paras annus hirmutavat, sest on ju teada see, kui suur roll on info ammutamisel Facebookil. Kui Zuckerberg kuskil kandideeriks, siis annaks see talle uskumatud võimalused öelda inimestele täpselt seda, mida nad kuulda tahavad.