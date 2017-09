Kas haigekassa juhi kohale ilmus viimasel hetkel superkandidaat?

Esmaspäeval kogunes haigekassa 14-liikmeline nõukogu teadmisega, et valida tuleb uus haigekassa juht. Väidetavasti selgus viimasel hetkel, et mingid dokumendid ei olnud korras, ja kolmeliikmeline komisjon – tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski, Eesti tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar ja Eesti ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson – ei julgenud kahe väljavalitud kandidaadiga nõukogu ette minna. Võib-olla keegi vaidlustab tulemuse? Otsustati, et juht jääb valimata ja uuesti kogunetakse 6. oktoobril.