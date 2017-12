Kas Infortari meeste kroonijuveeli müük on lähedal?

Tallinki aktsia hind kerkis eile börsil üle 5%, sest ühinemiste ja ülevõtmiste infot ja analüüse koostav ja koondav Mergermarket kirjutas, et Tallinki müük on jõudnud aktiivsesse faasi. Ettevõtte turuväärtus kerkis 783,8 miljoni euroni. Tallinki suurima omaniku Infortar AS-i ehk Enn Pandi, Kalev Järvelille ja Ain Hanschmidti aktsiapaki väärtus suurenes 18 miljoni euro võrra 298 miljoni euroni.

Väärtuse suurenemise põhjustas info, et kaks tehinguga seotud allikat ja kaks pankurit kinnitasid Mergermarketile, et infomemorandumid ja esimesed kokkulepped ülevõtjatega on sõlmitud ning täpsem info avaldatakse 25. või 26. jaanuaril.