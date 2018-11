Kas Itaalia oliiviõli saab otsa? Ohtlik bakter ohustab saaki

„Lõuna-Itaalia oliivisalud on ohus,“ kinnitab Philadelphia Temple'i ülikooli teadlane, bioloog Enrico Bucci, kelle sõnul ohustab puid bakter Xylella fastidiosa, mis on Euroopasse jõudnud Ameerikast, kus see ohustab peamiselt viinamarjaistandusi ning mandlipuid. Essmakordselt on bakterist Euroopas juttu olnud 2013. aastal.

Itaalia ning Kreeka rannikul on kuni 1000 aasta vanuseid oliivipuid. Apuulia piirkonnas on bakter 5000 ruutkilomeetril kahjustanud umbes 11 miljonit oliivipuud. Xylella fastidiosa kandub edasi putukatega, kes joovad puu mahla ning kannavad bakteri edasi järgmisele puule. Puu kuivab ning sureb, selgitab teadlane, kelle sõnul tuleb nakatunud puud välja kaevata ning põletada.

Euroopa Komisjon on kandnud bakteri kõige ohtlikumate kahjustajate nimekirja. Sellele vaatamata on palju farmerid puude hävitamise vastu.

Autor märgib, et on ka lootusekiir, sest mõned oliivisordid sordid -Ogliarola Salentina ja Cellina di Nardò tegelevad justkui geeniteraapiaga. Samuti katsetatakse uute sortidega, mis on bakterile vastupidavad.

Puude suremine ohustab aga oliiviõli tootmist. Itaalia toodab maailmas kasutatavast oliiviõlist 15%, mille koguväärtus on kaks miljardit eurot.

Alates bakteri esmasest leiust Euroopas 2013. aastal, on saagikuse kahanemise tõttu oliiviõli tootmine vähenenud 40% ajaloo madalaimale tasemele.