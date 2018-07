Kas jalutuskäik pargis või võimatu missioon? Kuidas majandab end Eesti suurim korteriühistu?

Paljud ei tea, et Eesti teadaolevalt suurim korteriühistu asub Lasnamäel ning see majandab Paasiku 4 kortermaja asju. Korteriühistul on nimeks Vari ja loomulikult on see MTÜ. 1997. aastal loodud ühistusse kuulub lausa 324 korterit.

Võib vaid ette kujutada, kui keeruline on juhtida ühistut, kuhu kuulub sadu kortereid ja veel rohkem erinevaid inimesi. Teada on, et kordades väiksemad ühistud on hädas võlglaste ja nendega, kes iialgi ühegi ühistu otsusega rahul ei ole. Tundub aga, et Eesti suurim ühistu saab hakkama kenasti. Nende sihtkapitali suurus oli 2017. aasta lõpu seisuga 44 616 eurot. Korteriühistu palgal oli 10 inimest, neist üks põhikohaga. Töötajatele maksti brotosummana välja 29 424 eurot palgaraha. Juhatuse esimees sai brutotasu 4212 eurot. Kui palju on aga sellise hiidmaja haldus- ja hoolduskulude eelarve? Selgub, et planeeriti 58 919 eurot, aga reaalselt kulus 58 424 eurot. 495 eurot jäi ülegi. Kuna korteriühistu üürib välja ka äripinda, siis planeerisid nad saada 5369 eurot tulemit, aga said 7590 eurot. Säästeti eelarvet ja elanikelt saadi viiviseid. Paasiku 4 hoovis tehti 2017. aastal hooviala parendustöid 26 527 euro eest. Lisaks tehti muid suuremaid ja väiksemaid töid. Remondifondi vahendeid kulus kokku 47 451 euro eest ning alles jäi kena 204 141 eurot.