Kas kõige veidram miljardär maailmas? Ja mille abil ta rikkaks sai?

80ndais aastais Jackson Kibor on ehk maailma üks ekstsentrilisemaid rikkureid. Näiteks varustas ta oma auto surmavate terariistadega, et inimesi oma krundilt eemale peletada. Aga need ei olnud suvalised inimesed, need olid tema pojad. Kibori ajalukku vaadates saab aga aru, et tegemist on veidra elusaatusega, aga väga rikka mehega, kirjutab Celebrity Networth.

Kibor on Keenias tuntud farmer ja väidetavalt ka miljardär. Ta on olnud poliitikas ja ei ole kunagi kartnud suuri poliitikuid peedistada. Põhimõtteliselt on tegu tõelise võitlejaga, aga ka pisut hullu mehega. Meedia kajastas tema tegemisi näiteks aastaid tagasi, kui ta ostis rauasae, et saagida läbi ketid, millega tema Lexus oli maa külge kinnitatud. Seda tegid võimud, sest ta oli jätnud maksmata parkimistasu. Selle asemel, et lihtsalt raha ära maksta, otsustas ta käituda teisiti.

Kui see skandaal vaibus, siis jõudis ta meediasse, kui soovis lahutada oma 51 aastat kestnud abielu. Tal oli muidugi oma põhjus - 30ndates aastates pruut, kellega ta nii foto- kui videosilma ette oli jäänud. Mees süüdistas vana abikaasat enda maha jätmises, julmuses ning et naine oli sekkunud tema suure maalahmaka majandamisse. Ta väitis, et ta ei ole naisega samas majas maganud juba 30 aastat. Ta süüdistas naist farmi maha jätmises ja elusloomade, ka kanade, surmas. Naine ütles kohtus, et ta armastab meest, austab teda ja ei saa lahutuse põhjustest üldse aru.

Kibor abiellus hiljem selle sama 30ndates naisega, kellest sai tema neljas abikaasa. Jah, loomulikult on ta abielus mitme naisega korraga. Seaduse järgi saab tal neid olla neli, see selgitab ka vajadust lahututada üks abielu, et teisele minna. Kibori teised abikaasad ei võtnud uue abikaasa tulekut hästi vastu. Teda süüdistati Kibori mõjutamises ja varanduse kantimises. Noor näitsik omakorda väidab, et ta on Kiboriga abielus olnud juba 2002. aastast ja neil on kokku viis last. Nagu öeldakse - iga kaas leiab oma poti.

Kuidas sai aga ekstsentrikust miljardär? Ta pani oma varandusele alguse mängides nooleviskemängu. Just nii. Nooremana vedas ta kartuleid ja maisi Ida-Aafrikasse, tegi palgatööd. Ta õppis raha säästma ja suutis peagi osta ise kartuleid, mida kasumiga müüa. Peagi ostis ta juba oma veoauto, millega kaupa vedada. Samal ajal mõistis ta, et ta oskab hästi noolemängu. Esimese turniiri ta võitis. See andis talle raha, et osta maad ning hakata põllumeheks. Noolemängu abil sai mehest miljardär.