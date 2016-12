Selle aasta kokkuvõttes müüakse Venemaal 1,44 miljonit uut autot, mis lubab arvata, et kriisi sügavaim punkt on läbitud, kuid kiiret taastumist ei ole oodata. Idanaabri autotootmise lipulaeva AvtoVAZi juht Nicolas Maure usub, et turu kasvust saab rääkida alles 2018. aastal ja sedagi juhul, kui riik tervikuna majanduskriisist jagu saab, vahendab lenta.ru.

Esimeset kord alates 2014. aastast suutis Venema autoturg tänavu novembris kasvu näidata. See oli tagasihoidlik, vaid 0,6%, kuid siiski kasv. Tööstus- ja kaubandusministri Denis Manturovi sõnul ei saa aasta kokkuvõttes aset leidvat 10% nõudluse langust varasemate aastate kukkumise kõrval millekski pidada.

Venemaa autoturu vaieldamatu liider on AvtoVAZi Lada. Selle aasta 11 kuuga müüdi 238 000 autot ehk kolm protsenti vähem kui aasta varem. Venemaa kõige popularsemate mudelite edetabelis on Lada Granta kolmandal kohal. Neid sõidukeid müüdi kokku 79 000. Esikümnesse jõudsid veel Vesta 48 000 ning Largus 26 000 müüdud autoga.

Nagu alati tõi ka tänavu AvtoVAZile edu turu madalaim hind. Aga kui varem elas tehas vanade mudelite arvel, siis tänavu oli kasvu aluseks panustamine uutesse mudelitesse. Nii andis Priora asemele tulnud Lada Vesta müügist enam kui viiendiku.

Teisel ja kolmandal kohal on Korea tootjad Kia ja Hyundai. 11 kuu kokkuvõttes müüs Kia 136 000 autot ning Hyundai 131 000. Nende populaarsemad mudelid Solaris ja Rio on enimmüüdud autode kaks esimest.

Lenta.ru kijrutab, et suure tõenäosusega tõuseb Hyundai Solaris sel aastal Venemaa enimmüüdumaks margiks. See on esimene kord ajaloos, mil välismaine auto AvtoVAZi toodangu esikohalt lükkab.

Käibelt on Venemaa turul liidrid Toyota, Mercedes-Benz ja Kia. Aasta esimese 10 kuuga müüs Jaapani tootja 75 900 sõiduautot keskmiselt 2,2 miljoni rublase hinnaga, mis tõi käibeks 167 miljardit rubla. See on 6,5% võrra eelmise aasta sama aja tulemusest parem. Saksa autotootja käive oli 163 miljardit rubla ehk 6,4% mullusest parem. Korea tootja käive oli 163 miljardit rubla ehk tõus aastataguse ajaga võrreldes 4,3%.

Kõige kehvemini on Venemaa turul sel aastal läinud Hondal, mis on müügis mullusega võrreldes kaotanud 67%. Mitsubishi ja Datsuni langus on olnud vastavalt 53% ja 46%.