Kas kuulud nende hulka? Enamik eestlastest teeb tööd ka puhkusel olles

Pea iga kolmas töötaja tegeleb puhkusel olles tööasjadega aktiivselt ja loeb töökirju vähemalt kord päevas, 42% töötajatest hoiab tööasjadel silma peal aeg-ajalt.

Kõige tihedamini hoiavad end tööl toimuvaga kursis müügisektori töötajad ja juhid, kellest koguni 80% leidsid, et on seotud tööasjadega ka puhkusel olles. Kõige vähem tegelevad tööga puhkuse ajal transpordi- ja ehitussektori töötajad, mis on ka töö iseloomust tulenevalt loogiline.

„Värske küsitlus näitas, kuivõrd läbipõimunud on tänapäeval töö ja vaba aeg – kõigest viiendik juhtidest suudab puhates tööd mitte teha,“ ütles CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Infoajastul tuleb puhkusel olles näha suurt vaeva, et põgeneda tööga seotud uudiste eest, kuna töö on meist alati vaid mõne kliki kaugusel.“

„Samas on töötajate soov end tööga aeg-ajalt kursis hoida ka mõistetav – teadmatus, mis tööl toimub, tekitaks paljudele arvatavasti puhkusel olles suurt stressi. Siiski ei tohi unustada, et puhkus on energiavarude taastamiseks hädavajalik,“ lisas Henry Auväärt.

Eestis on sätestatud minimaalseks põhipuhkuse kestuseks 28 kalendripäeva aastas, millest vähemalt 14 järjestikust kalendripäeva tuleb puhata katkematult.