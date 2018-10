Kas kuulujuttudel on tõepõhi all? Kas Yandex ja Uber on Baltikumis leivad ühte kappi pannud?

Samas ei oleks selline areng sugugi liiga ootamatu, sest Uber ja venelaste Yandex on juba liitnud oma sõidujagamisteenused Venemaal, Armeenias, Aserbaidžaanis, Valgevenes, Gruusias ja Kasahstanis.

San Franciscost pärit Uber pani toona ühisärisse 225 miljonit dollarit ja Yandex 100 miljonit. Ühisfirma väärtus on 3,8 miljardit dollarit.

Yandexi pressiosakond ütles Ärilehele vaid järgmist: "Me ei kommenteeri kuulujutte."

An Uber driver just complained that Yandex bought @Uber in Baltics. Anybody knows if it is true? I hope not. Thankfully we still have @taxifyapp