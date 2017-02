Sellel aastal tuleb müüki Lamborghini uus luksuslik maasturi Lamborghini Urus, millelt oodatakse ettevõtte kahekordistumist ning kliendibaasi laiendamist, kirjutas Business Insider.

Lamborghinil tuleb sellel aastal müüki maastur Lamborghini Urus. See on jätk luksusmaasturite võidukäigule, mille algatas Porsche 2002. aastal, kui tuli välja Cayenne maasturiga. "See muudab kogu meie brändi," teatas Lamborghini tegevjuht Alessandro Farmeschi.

Lamborghini Uruse tootmine on põhjustatud sellest, et USA maasturite müük on ajapikku järjest kasvanud ja kõik tootjad, kes on välja tulnud luksuslikuma versiooniga, on sellest ka tohutut kasu teeninud. Sportautode populaarsuse vähenedes on Lamborghini asunud tegutsema, samas näiteks Ferrari pole veel maasturi tootmist plaani võtnud.

Ootused uuele mudelile on suured. Farmeschi sõnul kahekordistab maastur firma tootmismahtu ja laiendab meeletult kliendibaasi. Näiteks kahekordistub Lamborghini tehas Itaalias 800 000 ruutmeetrilt 1,5 miljonile ruutmeetrile, et Uruse tootmine ära mahutada.