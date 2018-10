Kas Leedo mängib end ise auti? Saaremaa Laevakompanii võitis hanke, aga see on nüüd ohus

Tänavu oktoobrist vahetub Prangli parvlaevaliini operaator. Lepingu kestvus 2023. aasta 31. oktoobrini. Maaleht kirjutas hankest septembri alguses ja toona oli Kihnu Veeteede juhatuse liige Andre Laasma hämmingus, sest SLK pakkumine oli võrdne nende eelmise perioodi pakkumisega ja ei arvestanud vahepeal kallinenud teenuste hindu ning ka seda, et kasutatav laev Wrängö on väga kehvas seisus - sellele on isegi vaja tihti asenduslaev leida.

Nüüd on aga kogu hange ohus, sest VAKO ehk riigihangete vaidluskomisjon teeb homme otuse Kihnu Veeteede kaebuse kohta, mis viitab just SLK pankrotimenetlusele. Seega võib vabalt olla nii, et Leedo viskas iseenesele kaika kodaratesse.

Hanke korraldas Viimsi vald. Nemad enne tänast VAKO otsust kogu teemat ei kommenteeri, kuid ei välista seda, et tuleb korraldada uus hange.

„Hetkel on riigihange vaidlustatud Kihnu Veeteede poolt ja enne riigihangete vaidlustuskomisjoni otsust ei saa me ennustada edasist hankemenetluse kulgu. Uute selguvate asjaolude valguses pole välistatud ka uue hanke läbiviimine," kommenteeris Viimsi valla kommunikatsioonijuht Elis Tootsman.

Otsus tuleb homme

Riigihangete vaidluskomisjoni liige Ulvi Reimets ütleb, et vaidlustuskomisjon teeb otsuse selle asja kohta homme, 16. oktoobril.