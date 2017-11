Kas lõpetada või maksta kuluka kindlustuse eest? Uberi seadus suunab sõidujagajad ristteele

Kui varem hoidsid mitmed sõidujagajad raha kokku ega märkinud end kindlustuslepingus taksoteenuse pakkujaks, siis jõustunud nn Uberi seadus muudab pildi selgemaks: kindlustusseltsid saavad nüüd majandustegevuse registrist sõidujagajaid näha ja tavakindlustusega juhtidel nööbist kinni võtta.

Kui klassikalised taksojuhid on sõidukikindlustuse eest alati rohkem maksnud, siis mitmed sõidujagajad on siiani sellest kõrvale hoidnud, kirjutab Õhtuleht.

Seda kuni praeguseni, sest jõustunud seadus nõuab, et sõidujagajad peavad endale taotlema teenindaja- ja sõidukaardi, mille alusel on nad leitavad ka majandustegevuse registrist.

„Taksoteenust osutavate sõidukite kindlustusmakse on seetõttu kõrgem, et nad osalevad liikluses oluliselt rohkem ning seega on nende risk õnnetusse sattuda kõrgem,“ selgitab ERGO kindlustuse riskijuht Kaido Naarits.

„Õiglane on, kui taksot sõitvad sõidukid on hõlpsalt registri abil tuvastatavad ning tavasõidukid, kes näiteks hommikul tööle ja tagasi sõidavad, ei peaks nende kõrgemat riski katma."

Allikas: Õhtuleht