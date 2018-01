Kas lõpuks saab tõesti teoks: Spotify New Yorgi börsile

Rootsi muusikastriimingu gigant Spotify esitas detsembri lõpus vaikselt USA väärtpaberijärelevalvele dokumendid börsil noteerimiseks.

Spekulatsioone sel teemal on olnud ka varem korduvalt, kuid nüüd kirjutasid sellest kindlas kõneviisis mitmed kanalid eesotsas uudisteagentuuriga Bloomberg.

Allikate sõnul loodab Spotify aktsiad börsil noteerida selle aasta esimeses kvartalis. Erinevate allikate andmed lähevad lahku selles osas, kas USA väärtpaberijärelevalvele esitatud dokumendid puudutavad traditsioonilist avaliku aktsiaemissiooni korraldamist või otsenoteerimist News Yorgi börsil.

Otsenoteerimine ei ole suurte ettevõtete puhul tavaline, kuid juba eelmisel aastal räägiti sellest, et Spotify eelistab just seda teed, sest ettevõttel ei ole tarvis lisaraha kaasata.

2015. aasta juunis avaldatud hinnangud andsid ettevõtte väärtuseks 8,2 miljardit dollarit. Praeguseks ulatuvad kõrgeimad hinnangud juba 16 miljardi dollarini.

Sel nädalal selgus ka, et Wixen Music Publishing nõuab kohtu kaudu Spotifylt 1,6 miljardit dollarit autoriõiguste rikkumise eest, kirjutab The Local.

„Samal ajal kui Spotifyst on saanud miljardeid dollareid väärt ettevõte, ei saa laulukirjutajad sellest edust õiglaselt osa, sest Spotify on mitmetel juhtudel kasutanud nende muusikat litsentsita ning selle eest tasu maksmata,“ seisab Los Angelese föderaalkohtusse esitatud hagis.

Wixen on esitanud kohtule nimekirja 10 784 lauluga, mille osas Spotifyl väidetavalt striimimisõigust ei ole. Wixen nõuab iga laulu kohta autoriõiguste rikkumise eest lubatud maksimaalset 150 000-dollarilist kahjutasu ehk koos advokaaditasudega kokku vähemalt 1,6 miljardit dollarit.

Kohus ei ole asja veel arutlusele võtnud, kuid isegi juhul, kui see läbi kukub, on see börsile püüdleva Spotify jaoks paras peavalu, märgib The Local.