Kas maailma äriajaloo suurim tõus ja langus: kadestamisväärset elu elanud mees pandi häbistatuna trellide taha

„Autopesula" korruptsiooniuuring puudutas otseselt isegi riigi endist presidenti Luiz Inacio Lula da Silvat. Karistusi on jagatud, aga on ka neid, kes on juba „hea käitumise" tõttu vabadusse lastud, mis kriitikute meelest tähendab seda, et ka Batista 30-aastane karistus ei pruugi tähendada, et mees nii kaua kongis istub.

Kui ametivõimud Batista häärberit 2017. aastal läbi otsisid, siis nad leidsid seifi, mis oli sularaha täis, aga ka elutuppa pargitud Lamborghini Aventadori. Batista kuulutati rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ja ta pisteti peagi trellide taha.

Batista tõus ja langus on olnud uskumatud. Tema vara väärtus saavutas tipu 2012. aasta augustis. Kuna tegemist oli naftaärimehega, siis hakkas tal peagi nirult minema. Järgneva 12 kuu jooksul vähenes tema suurima firma OGXi naftatootmine 87%. 750 000 barreli asemel toodeti nüüd 15 000 päevas. Mineraalide hinnad kukkusid ja see mõjutas ka Batista ülejäänud nelja äri. Et asi oleks veel hullem, siis oli Batista ise käendajaks oma ettevõtete laenudele ja seda lausa 3,5 miljardi eest. Niisiis hakati teda jahtima. OGX läks pankrotti ja see on Ladina-Ameerika ajaloo suurim pankrotijuhtum.

Lisaks läksid mehel vett vedama mitmed idufirmaideed. Teda süüdistati ka sisetehingute tegemises. 2015. aastal sattus ta haruldaste inimeste punti - inimesed, kes on negatiivses mõttes miljardärid ehk võlgu üle miljardi dollari. Täna on tema varade väärtus - 1,2 miljardit.

Kindlasti kuulub see äriajaloo ühe kõige suurema kukkumise hulka.