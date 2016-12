Et võita The Economisti aasta riigi tiitlit, ei pea olema riik rahulik ega rikas. Hinnatakse muutust, kirjutab väljaanne.

Seda auhinda on varem võitnud Myanmar ja Tuneesia, kes on põgenenud türanniast ja loonud midagi demokraatia laadset. Kümnekonna aasta eest olid kaardil Šveits, Jaapan ja Uus-Meremaa.

Tänavu võistleb aasta riigi nimel ka Eesti. Vladimir Putini poolt ohustatud Eesti on üks väheseid NATO liikmesriike, kes kulutab kaitsekulutusteks lubatud kaks protsenti majanduse kogutoodangust. Euroopa ühe vaeseima riigina olid Eesti lapsed staaresinejad PISA testis. Ja see on vaid üks põlvkond pärast Nõukogude Liidu kolooniaks olemist, kuid praegu paistab Eesti välja Põhjamaana.

Tiitli pärast võistlevad ka rikas väikeriik Island, kes lõi jalgpallis Inglismaad. Inglismaa treener teenis aastas 3,5 miljonit naela, kuid Islandil oli hambaarst poole kohaga treener.

Veel on silma jäänud Hiina, Taiwan, Kanada ja Kolumbia.