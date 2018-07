Kas ministriamet aitas? Toomas Tõniste ja tema abikaasa ettevõttel möödus kadestamisväärne aasta

Rahandusminister Toomas Tõniste ühel ettevõttel OÜ Breting oli väga võimas 2017. aasta. Käive kasvas mühinal. Sama aasta juunikuus sai Tõniste ministriks. Talle ja ta abikaasa Ingridile kuuluv firma sellest kindlasti ei kaotanud.

OÜ Breting põhitegevusalaks on lastekaupade - rõivaste, jalatsite, beebikaupade ja kosmeetika - hulgimüük.

2017. aasta müügitulu oli vaid veidi alla miljoni euro ning aastaga kasvas see lausa 22%. Muide, iroonilisel kombel olid müügikasvu taga peamiselt lätlased ja leedulased. Läti valmistab ministrile alkokaubanduse tõttu aga tõsist peavalu. Baltikumi müük moodustas 27% kogukäibest ja kasvas aastaga 30 protsenti. Kasumi reale sai firma kirjutada 29 736 eurot.

Ettevõte teenis 54 101 eurot kinnisvarainvesteeringutelt rendituluna.

Laenu on firma võtnud kokku 622 198 euro eest. Omanik on seejuures firmasse laenanud 248 569 eurot.

Viiele inimesele oli palgakulu kokku 78 215 eurot ehk keskmine brutotöötasu 1303 eurot kuus.

Firmal on väga kena jaotamata kasum, 2 586 386 eurot. Aruandes on selle kohta kirjas: „Kasumit ei jaotata!" (hüüumärgiga - TS). Samas käibevahendeid oli kokku 1,8 miljoni euro eest.

Tuntumatest kaubamärkideks on firmal Reima, Geoxi, Kuoma, Luhta, Dirje, D-Xel ja Kids Up. Kosmeetikatooted tulevad Kanada firmalt Hain Celestial. Firma suurim kaupade tarnija on Reima OY, kelle müügiesindajana Breting Baltikumis tegutseb.