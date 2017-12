Kas moesõnaks saanud mikrokorterid on olemas?

Viimasel ajal on kinnisvarakonverentside moesõnaks saanud mikrokorter. On see tõsiselt võetav mõiste?

„Sõna mikro on totter trendisõna. Räägime väga optimaalsetest korteritest. Näiteks 35-ruutmeetrises kahetoalises korteris võib hea projekti korral olla ruum mõnusalt jaotatud, nii et kaks inimest mahuvad ära," rääkis Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.

Need on on Soomani sõnul kõvad tooted, sest esiteks: noored pered ostavad neid. Kuigi ruutmeetri hind on kõrgem, on lõpphind ikka madalam kui suurtel korteritel.

Teiseks: nende korterite vastu tunnevad huvi ka üüriinvestorid. "Ärme unustame, et Eesti elanike majapidamishoiuste maht on 6,5 miljardit eurot – otsitakse kohti, kuhu raha panna. Väiksed korterid on head investeerimisinstrumendid, sest tootlus võib olla 7–8% aastas,” ütles Sooman.