Kas murdepunkt on saabumas? Maailma rikkaimad kardavad Kullatud ajastu järgse aja kordumist

Šveitsi finantsteenuseid pakkuv firma UBS tuli taas välja raportiga, mis räägib maailma kõige rikkamate varast. Ütleme otse - praegu on väga väga väga hea aeg olla miljardär. Miljardäre tuleb juurde meeletu kiirusega. Nende jaoks on tegemist kahtlemata hea uudisega, aga kõigi teiste jaoks ei pruugi see nii olla, kirjutab Celebrity Networth.

UBS ja Price Waterhouse Coopersi raportist tuleb välja, et rikkamatest rikkamate vara on sel aastal kasvanud viiendiku võrra. Miljardäride kogu vara väärtus on 6 triljonit dollarit. See on enam kui kahekordne Suurbritannia SKP. Aastaga on 145st multimiljonärist saanud miljardärid.

See tähendab, et oleme jõudnud väga unikaalsesse seisu. Nii dramaatilist varanduse kasvu sedavõrd väikeses inimeste ringis ei ole olnud pärast 1900ndate algust. Siis läbis maailm industriaalrevolutsiooni ning käputäis perekondi nagu Astorid, Getty'd ja Vanderbiltid ja teised kujundasid ümber majandusi ja kultuure, et panna alus oma tohutule varandusele. See oli monopolide aeg nafta, panganduse ja raudtee valdkondades. Ajastu lõppes kui ühiskonna reaktsioon muutus väga valulikuks. Monopolid lammutati. Mõni aastakümme hiljem tuli peale Suur Depressioon.

UBSi eksperdid hindasid, et me oleme kahe aasta kaugusel nö Kullatud ajastu tipust. Jõukuse kontsentratsioon on 1905. aasta tasemel. Miljardärid teavad seda ja kardavad seda. Kui jätkusuutlik see on? Millal hakkab rahvas mässama ja soovib muutusi? Millal toimub taas keskklassi ülestõus?

Maailma esimese kaheksa rikkuri vara väärtus on suurem kui 3,6 miljardil inimesel, kes moodustavad kõige vaesema grupi. See näitab, kui ebaaus on tänane globaalne majandussüsteem.

Samas näitab see, et vaja on fundamentaalset muutust ja kiiresti. See, kuidas globaalset majandust juhitakse peab muutuma, et see töötaks kõigi inimeste kasuks, mitte ainult überrikaste jaoks.

Kui kaua talub üheksast viieni tööd rabav enamus seda rikkuse akumuleerumist vaid imeväikese grupi kätte?

Kogu loo teine pool on globaalne võlakoormus. Ka see kasvab üha kiiremas tempos. USA võlg on ligi 20 triljonit dollarit. Niisiis on sündimas mitmeid generatsioone lapsi, kes peavad edaspidi töötama süsteemi jaoks ja maksma makse, et riikide võlakoormust vähendada.