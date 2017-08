Kas Nestle müüs USAs allikavee pähe tavalist põhjavett? Asi jõudis kohtusse

USAs sügaval Maine’i metsade vahel asub Neste üksus Poland Spring Water. Seal pannake pudelitesse, millel on silt 100% allikavesi, täiesti tavalist põhjavett, kirjutab Bloomberg Nestle vastu algatatud kohtuasjast.

Nestle reklaamib seda vett allikaveena. Nüüd on Connecticutis algatatud kohtuasi Nestle vastu, kuna antud pudeliallikavesi ei vastavat USA toiduaine- ja ravimiameti allikavee definitsioonile. Nestlet süüdistatakse pettuses ning New Jersey, New Yorgi ja Massachusettsi osariikide seaduse rikkumises.

Mitte ükski kaheksast veevõtukohast ei ole „loomulikud” allikad. Nende niinimetatud allikate puhul kasutatakse pumpade abil vee ülespumpamist.

„Tarbijatele tähendab allikavesi loomulikest allikatest puhast kõrgekvaliteedilist ülespurskuvat vett, mille eest ollakse valmis maksma kõrgemat hinda kui kraanivee või mitteallikavee toodete eest,” seisab süüdistuses. „Ebaõiglane kõrgema hinna küsimine algas Poland Sprng kaubamärgi all 1993. aastal, kuna pudelisse pandi tavaline põhjavesi, millele pandi silt 100% loomulik allikavesi.”

Nestle vastas, et need süüdistused on alusetud ning selgelt püütakse manipuleerida kohtusüsteemiga isikliku kasu saamise eesmärgil.

„Poland Spring on 100% allikavesi,” teatas Nestle. „See vastab USA toiduaine- ja ravimiameti allikavee definitsioonile, samuti kõigi osariikide allika klassifikatsioonile ning kõigile üleriigilistele kui ka osariikide allikavee kogumist puudutavatele regulatsioonidele. Samuti headele tootmistavadele, toote kvaliteedinõuetele ja sildistamisnõuetele. Me oleme oma õiguslikus positsioonis kindlad.”