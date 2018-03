Kas Oudekki Loone küsis Eesti Päevalehele kaotatud kohtuasja kulud maksumaksjalt tagasi?

Kuluhüvitiste tšekkidest selgub, et Keskerakonna liige Kerstin-Oudekki Loone on ostnud 750 euro eest õigusabi advokaadibüroolt Simson Straus ja vormistanud selle koolituskuludeks. Tegemist on sama advokaadibürooga, mille advokaat kaitses Loonet mulluses kohtuasjas Eesti Päevalehe vastu.

Kuluhüvitiste kohaselt esitati advokaadibüroo poolt arve viie tunni õigusabi eest eelmise aasta 6. septembril. Abi läks kokku maksma 750 eurot. Huvitaval kombel oli mõned nädalad varem toimunud kohtuistung, milles arutati Loone hagi Eesti Päevalehe vastu ning kuu aega hiljem tuli ka kohtuotsus. Loone kaitsjateks oli sama advokaadibüroo vandeadvokaat. Riigikogu kantselei hüvitab riigikogu liikme tööga seotud koolituskulud ehk koolitusteenusest ja seminaridest ning konverentsidest osavõtu kulud. Samuti hüvitatakse riigikogu liikme poolt majandus-, õigus-, sotsiaal- ja muudes valdkondades tellitud eelnõude koostamiseks vajalike ekspertiiside ja uuringute kulud. Antud juhul polnud kulutšekile märgitud, et tegemist oleks õigusliku analüüsiga, vaid märgitud oli ainult õigusabi. Riigikogu pressiteenistus ütles, et summa täpne kasutus pole teada. "Oudekki Loone on esitanud hüvitamiseks Advokaadibüroo Simson Straus OÜ arve õigusabi teenuse kohta. Teenuse täpsema sisu kohta meil infot ei ole, nii et lähemalt saab küsida Loonelt endalt." Kuid Loone ise ei ole alates eilsest õhtust vastanud ei kõnedele, sõnumile ega e-kirjale. Loe veel Samuti ei soovi vastata advokaat. Küsimuse peale, kas neilt on tellitud õiguslik uuring või analüüs, vastas advokaadibüroo Simson Straus vandeadvokaat Ilmar Straus eile õhtul, et helistab vastusega tagasi. Seda aga ei juhtunud ja rohkem ta kõnedele vastanud ei ole. Eesti Päevalehe artikli vastu kohtus Eesti Päevaleht avaldas 18. oktoobril 2016 artikli pealkirjaga „Keskerakonna Tartu kontoris käinud varga otsingutel vaadatakse riigikogu liikme Oudekki Loone poole“, mille peale esitas Loone Harju maakohtule hagi lehe väljaandja AS Ekspress Meedia vastu. Algselt nõudis Loone ka artikli eemaldamist Eesti Päevalehe ja Delfi veebilehtedelt ning Ekspress Meediat esitama omal kulul Google'ile ja Yahoo'le taotluse artikli eemaldamiseks otsingusüsteemidest, kuid eelmise aasta 29. augustil toimunud kohtuistungil loobus Loonet esindanud Simson Strauss OÜ advokaat viimasest kahest nõudest. Seega jäi ainsaks nõudeks väidetava ebaõige faktiväite ümberlükkamine. Kohus otsustas eelmise aasta 9. oktoobril jätta hagi rahuldamata, kuid Loone ütles toona Delfile, et kaebab otsuse edasi.