Kas poleks kena veeta pensionipõlve maksuvabade pensioniväljamaksetega? Põhjamaade pensionäride seas soositud Euroopa Florida kütab Euroopa Liidus kirgi

„Rootslased on alati eelistanud Portugali minekut, kuid nüüd kasvavad numbrid jõudsalt,“ ütles Cascais Rootsi kinnisvaramaaklerfirmat juhtiv Bjorn Jacobsen. 42-aastane Bjorn kolis koos naisega Portugali 2015. aastal. Portugali majandus paraneb, kinnisvaraturul on buum ja Portugali peetakse turvaliseks kohaks.

Antud programmi suur edu näitab erinevusi EL maade sotsiaalpoliitka osas. Põhjamaade heaoluühiskonnad lubavad töötajatel tööaastatel arvestada tulumaksuarvestuses maha pensioniks kogutava vara, et maksustada seda pensionit välja võttes. Lõuna-Euroopa riikides nagu Portugalis on sellised pensionikindlustuse sissemaksete mahaarvamine vaid priviligeeritud vähemuse eesõigus.

„Soome pensionisüsteemist tehtavaid väljamakseid tuleb kohelda võrdselt,“ ütles Soome rahandusminister Petteri Orpo. Tema Rootsi kolleeg Magdalena Andersson tegi mullu sarnast kriitikat. Ta ütles, et kui rootslased tahavad kolida Portugali kliima, veini või muusika pärast, on kõik korras. Aga maksude vältimine ei ole tolereeritud.

Loe veel

Portugali riigi sees on samuti leidnud antud programm (non-habitual residents) põhjustanud pingeid. Sotsialistliku valitsust on tabanud kriitikanooled, et nad pakkuvad välismaalastele maksusoodustusi ajal kui paljud kodanikud vaevlevad rahalistes raskustes. Mullu kerkis Portugalis maksukoorem 22-aasta tippu. Samuti ei meeldi kriitikutele, et välismaalased on tõstnud kinnisvara hindu. Mullu tõusid Portugalis eluasemete hinnad 9,2 protsenti.