Kas president ikka kuulutab rangete piirangutega, aga erandeid lubava alkoholiseaduse välja?

President jättis suvel välja kuulutamata nn suhkrumaksu seaduse põhjendusega, et see andis suuremad õigused sadamates-lennujaamades ja laevades-lennukites magustatud jookide müügiks. Nüüd on samadele kohtadele erisused sisse jäetud ka uues alkoholiseaduses - poed peavad üldjuhul alkoholi silma alt ära peitma, aga näiteks sadamas seda teha vaja pole.

Seega tekib küsimus, kas president Kersti Kaljulaid üldse kuulutab muudetud alkoholiseaduse ning sellega koos riigikogu poolt vastuvõetud range reklaamiseaduse välja?

Presidendi kantselei avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe sõnul on presidendil piisavalt aega enne otsustamist analüüsida ning paralleele eelmiste otsustega tõmmata ei saa.

"Me ei tahaks hakata konstrueerima ahelat, et kui teoreetiliselt juhtub a või b, siis ilmselt järgneb sellele c, d või e. Tegutseme faktide põhjal - kui riigipeale laekub seadus väljakuulutamiseks, siis on seal vahepeal täitsa piisavalt aega, et teha analüüs ja kujundada seisukoht ning vormida otsus," ütles Linnamäe.

President Kaljulaid jättis sel suvel nn suhkrumaksu välja kuulutamata, sest see oli tema hinnangul vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega. "Magustatud joogi maksu seaduse §10 p 8 kohaselt on magustatud joogi maksust vabastatud ka need magustatud joogid, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale kaasamüümiseks. Sellise regulatsiooniga annab seadusandja alusetu eelise ühele sektorile ning see ei ole kooskõlas põhiseadusest tuleneva võrdse kohtlemise põhimõttega," ütles riigipea otsust allkirjastades.

Sel nädalal võttis riigikogu vastu aga alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muudatused, mis sisuliselt keelavad alkoholireklaami, aga käsivad ka alkoholi poekülastajate silma alt ära peita. Eraldi paigutamise nõudest jäävad puutumata poed, kus "nende nõuete täitmine ei ole müügisaali suurusest tulenevalt mõistlikult teostatav". Samuti ei kohaldata pudelite peitmise nõuet rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava vee- või õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja sadama julgestuspiirangu alal asuvale müügikohale. Seadus peaks hakkama kehtima 2019. aasta 1. juunist.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester on öelnud, et presidendil ei ole põhjust seadust välja kuulutamata jätta, kuna pärast seda, kui president magustatud jookidele maksu kehtestava seaduse tagasi lükkas, ei leidnud riigikogu põhiseaduskomisjon antud punktis põhiseadusega vastuolu.

Magustatud jookide maksu seaduse edasine liikumine pigem jäi pidama pigem muudel põhjustel, ütles Sester sel nädalal BNS-ile.