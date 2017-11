Kas Rootsit ähvardab kinnisvaramulli lõhkemine?

Aastaid on räägitud Rootsi kinnisvarabuumist kui millestki, mis võib Rootsi pankade kaudu anda hoobi ka Eesti majandusele. Selleteemalised lood on olnud nagu karjapoisi korduvad hüüded: hunt karjas! Kuid hunti ei ole ilmunud. Nüüd on Rootsi eluasemekinnisvara turu kohta juba kuid tulnud märke, mida võib käsitada kui hundi silmapiirile ilmumist, kuid vara on öelda, kas hunt tuleb murdma või tõmbub rahumeelselt tagasi.