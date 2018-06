Kas sadamatüli laheneb? Viktor Siilatsiga seotud ettevõte ostis Haapsalu Veskiviigi jahisadama

Muhu väina regati avatuks kuulutamine Veskiviigi sadamas Foto: Meisi Volt

Haapsalu Veskiviigi jahisadama uueks omanikuks on Sadamate Investeeringute OÜ, mis on seotud kõrvalasuva Grand Holm Marina ehk Suur-Holmi jahisadama asutaja Viktor Siilatsiga. Seega tegutseb Siilatsi käe all nüüd Haapsalus kaks jahisadamat, mis olid varasemalt omavahel tülis.