Kas Savisaar oli vormiliselt siiani linnapea? Deklareeritud on kopsakas aastatulu ning nimekad laenuandjad

Edgar Savisaar Hundisilmal Foto: Rauno Volmar

Edgar Savisaare majanduslike huvide deklaratsioon näitab tema ametikohaks 2014. aastast kuni tänavu aasta 31. maini, et tegemist on endiselt Tallinna linnapeaga. Samas on deklaratsiooni korrektselt märgitud, et ta on 2017. aasta oktoobrist linnavolikogu liige. Ka eelmise aasta tulu on Savisaarel märkmisväärne, pea 83 000 eurot.