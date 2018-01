Kas sein Äripäeva toimetuse ja reklaamimeeste vahel peab?

Kui ERR kirjutas eelmise aasta algul Äripäeva plaanist luua oma kommunikatsioonibüroo, kinnitas lehe peatoimetaja Meelis Mandel, et nende majas on sisuturundus ja ajakirjandus rangelt lahus: ajakirjanikud sisuturunduslugusid mitte mingil juhul ei tee, selleks on eraldi osakond. Tegelikkus on siiski pisut kirjum ja kõrvaltvaataja silmale vastuolulisem, nii et Äripäeva lugeja või raadiokuulaja ei suuda üha sagedamini enam vahet teha, mis on mis, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Äripäev on juba aastaid korraldanud oma konverentse. Toimuvad näiteks Investor Toomase konverentsid, millega ärgitatakse inimesi investeerimisega tegelema, Gaselli konverentsid, mis on suunatud kiiret kasvu taotlevatele ettevõtetele, Äriplaani konverentsid, kus lava ja eetriaega antakse mõjukatele ettevõtjatele ja Eesti suurim juhtimiskonverents Pärnus. Konverentse modereerib sageli Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel. Ürituste korraldamises iseenesest pole midagi küsitavat. Ent kui vaadata, kellest Äripäev kirjutab ja kes neid artikleid kirjutavad, siis pilt pisut muutub. Nimelt töötavad konverentsikorraldajad toimetuse koosseisus ning kirjutavad lehte, sageli esiküljele artikleid enda korraldatavate konverentside esinejatest. Need on positiivsed lood, ilma sisuturunduse märketa, ja ilmuvad ikka enne konverentsi. Jah, seda, et inimene sellel Äripäeva korraldataval konverentsil esineb, on ära märgitud.