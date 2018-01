Kas sel aastal näeme taas arenduste pankrotte?

Kui ostjad korterite hinna tõusuga kaasa ei lähe, võib tänavu näha esimesi pankrotistunud arendusi, kirjutab Äripäev.

LVM Kinnisvara juhi Ingmar Saksingu hinnangul võib olukord kinnisvaraturul muutuda. „Ma arvan, et me näeme ka esimesi arenduste seiskumisi ja osa projektide puhul kindlasti langevaid hindasid. Kõiki kortereid ei osteta igasuguse hinnaga, mida küsitakse,“ rääkis ta.

Ta märkis, et lisaks on murekoht see, et mõne arenduse broneeringus on õhku sees: kuna pangad enne projekte ei rahasta, kui osa korteritest on müüdud, on tehtud turuhinnast madalama hinnaga broneerimisi.

