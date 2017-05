Kas sellist Mehhikot me tahtsimegi? Kuberner ja tema naine muutusid jälgilt ahneks

2012. aastal olid mehhiklaste ootused kõrgel, kui ühte osariiki tuli uus kuberner Javier Duarte. Korruptsioon lokkas varem igal pool riigis ning Duarte pidi olema mees, kes annab lootust ja riigi sellest vabastab. Viis aastat hiljem süüdistatakse teda 3 miljardi USA dollari suuruses omastamises, kirjutavad meediakanalid.

Ametnikud on suutnud kahelt ettevõttelt kätte saada 19,3 miljonit dollarit illegaalselt omastatud raha. Interpol andis Duarte suhtes välja rahvusvahelise vahistamismääruse ning tema „pea" eest oldi nõus maksma 730 000 USA dollarit ehk 15 miljonit peesot. Duarte eks-abikaasat Karime Macias de Duartet süüdistatakse 500 000-dollarilises omastamises, kui ametnikud leidsid ühest laohoonest riigile kuuluvat kraami, mille seas oli nii lauahõbedat, mööblit, koolitarbeid ja isegi ratastoole.

Ta kirjutas oma päevikus, mis samuti võimude poolt konfiskeeriti - „ma väärin küllust". Ta suutis põgeneda Londonisse ja pääseda kriminaalsüüdistusest.

Duarte püüti lihavõtete ajal kinni Guatemalas pärast kuus kuud väldanud inimjahti. Tema juhtum on justkui Mehhiko viimaste aastakümnete sümbol, kus kõlab väljend „poliitik, kes on vaene on ka kehv poliitik" (sõnamäng inglisekeelse sõnaga „poor" - vaene ja vilets). Ta esindab ka uut moodi kubernere, kel on enam autonoomsust ja suuremad eelarved. See kõik on juhtunud peale seda, kui riik heitis 2000. aastal kõrvale ühe partei süsteemi.

Duarte juhtum tuli mehhiklastele külma dušina, sest neis oli just äsja tärganud lootus, et saab ka teisiti. Riigis tegutsevad poliitikud tihti seadustest kõrgemal. Mitmel neist on seosed ka mõjukate narkokartellide ja nende kõrilõikajatest võitlejatega.

Veracruz oli Duarte ajal ebaturvaline paik, kus vägivald oli norm. Tema kuue-aastase valitsemisaja jooksul tapeti vähemalt 17 ajakirjanikku ning on leitud massihaudu sadade pealuudega. Duarte astus eelmise aasta oktroobris tagasi ja põgenes valitsuse omanduses oleva helikopteriga riigist.

2013. aastal tehtud uuringus tuli välja, et alates 2000. aastast on riigis korruptsiooniga vahele jäänud 41 kuberneri. Eelmine Tamaulipase kuberner Tomás Yarrington püüti hiljuti kinni Itaalias. Ta oli riigist põgenenud 2012. aastal. Tamaulipas, nagu ka Veracruz, on riigi üks kõige vägivaldsemaid osariike.